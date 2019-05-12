Щонайменше трьох активістів затримано на Кубі під час розгону ЛГБТ-маршу

Поліція Гавани заарештувала щонайменше трьох активістів під час розгону несанкціонованого ЛГБТ-маршу.

Про це повідомляє ВВС.

Представники ЛГБТ-руху протестували проти скасування комуністичною владою 12-го щорічного маршу країни проти гомофобії.Державний Національний центр статевого виховання (CENESEX), який організовує щорічний марш, заявив, що захід скасували через «нову напругу в міжнародному та регіональному контексті». У центрі, який очолює донька лідера Комуністичної партії Рауля Кастро, заявили, «певні групи» планували використати захід, щоб виступити проти уряду. На це їх нібито заохотила ескалація протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Активісти засудили скасування маршу та організували власну демонстрацію, координуючись через соцмережі. Понад 100 демонстрантів вийшли на вулиці столиці 11 травня. Дехто стверджував, що проти них застосовували насильство силовики у цивільному.

Місцева влада розцінила марш ЛГБТ як нелегальний, оскільки організатори не отримали на нього дозволу. На одній з головних вулиць міста демонстранти зіткнулися з великою кількістю поліцейських і силовиків.

Джерело: Громадське телебачення