Падіння Путіна на льоду в Сочі потрапило на відео

Президент грає в «Нічний лізі» вже не перший рік. Йому вдається відправити у ворота вражаюча кількість шайб.

У Сочі в п’ятницю збірна «Нічний ліги» зустрічалася з «Легенди хокею», у складі яких зіграв російський президент Володимир Путін.

Переможцями передбачувано стали «Легенди» — 14:7, причому глава Росії закинув супротивникам не менше восьми шайб. Інформагентства повідомили, що на рахунку Путіна 10 шайб, Кремлі інформував, що на одну менше. «Нічна ліга» чомусь повідомляє, що точних ударів було лише вісім.

Під кінець, коли Путін їхав по арені, святкуючи перемогу і вітаючи уболівальників, він спіткнувся об килим і впав. Піднятися керівнику держави допомогли соратники по команді — В’ячеслав Фетисов і Валерій Каменський.

Побачивши це, один з блогерів жартома припустив, що «килим розчавлять трактором і спалять».

Путін грає в «Нічний лізі» вже не перший рік. Йому вдається відправити у ворота вражаюча кількість шайб в середньому 3,6, що перевершує результати Олександра Овечкіна.

Турнір з’явився в грудні 2011 року після зустрічі президента з легендарними ветеранами вітчизняного хокею.