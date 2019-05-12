Сирна травма

Їжа — настільки ефективне паливо люті, що навіть невеликий текст на цю тему здатний викликати вибух емоцій аж до вимог розстріляти автора.

Є мало неполітичних тим (штуки дві-три, думаю, — не більше), дотик до яких у Росії викликає вибух, аж до вимог негайно розстріляти того, хто посмів доторкнутися. Бо — пальці в рани.

Одна з цих ран — їжа. Ціна, кількість і якість того, що продається в російських магазинах. Особливо в порівнянні з ціною, кількістю і якістю того, що ми купували до 2014 року, тобто до Криму. І особливо якщо мова заходить про сир. Сир — детонатор будь-якої сучасної російської дискусії, тобто боїв без правил у вигрібній ямі. Сир — найпростіший продукт, а невміння масово виробляти найпростіше сприймається як вирок.

Так що, скажімо, написати, що в Європі ти вранці їж бутерброд з цільнозернового багета, промазанного горгонзолою кремозо, прокладеного мовою солодкого маринованого огірка (серед сортів 30 маринованих огірків тут є вже й порізані, причому як поперечно, так і поздовжньо), з накинутими поверх найніжнішим листом прошутто під свіжим листом хрусткого романо — ну, загалом, звичайний набір бідняка, куплений в дискаунтері на розі, — господи, що почуєш у відповідь! Які подробиці дізнаєшся про свою сексуальну орієнтацію (сексуальна орієнтація, в Європі питання давно не більш цікавий, ніж ліворукість або праворукость, в Росії як і раніше такий же маркер, як графа «національність» в СРСР)! Які побажання почуєш в адресу батьків!

А вже якщо додаси, що сир і шинка того якості, за які платять золотим піском в російських «Абетці смаку» або «Глобус гурме», в німецькому дискаунтері стоять десь приблизно 1 євро (тобто 75 рублів) за 100 грам, — ну все, кінець. Кінець тобі, як якого-небудь капітану Куку, якого аборигени истыкали списами, а потім зжерли за одне те, що він, сволота, носив черевики і капелюх, ніж зачепив їх віру у великого Фиглимигли…

До речі, будь-яке порівняння Росії з третім світом взагалі б’є по нервах навідліг — хоча Росія самий що ні є третій світ і є. Не п’ятий само, як Північна Корея. Не четвертий, як Пакистан. А велика серйозна країна третього світу, зразкова гібридна автократія — приблизно як наша сестра Туреччина, з якою ми в цьому третьому світі ділимо призові місця по головним життєвим показникам, включаючи дотримання конституції її гарантами… Причому, на мій смак, якість їжі в Туреччині теж не айс.

Їжа — настільки ефективне паливо люті, що невеликий текст про їжу досить запостити в мережах єдиний раз. Далі якийсь любитель антикваріату через рік на нього набредет, перепостит зі своїм свіжим лютим криком, — і готово, знову понеслося. У мене таке вже кілька разів було.

І ось що цікаво. Спочатку мені здавалося, що пристрасні відповіді, спростування постять лише тролі на замовлення, а також без усякого замовлення ті, хто вважає, що слід прислужувати будь-якого жорсткого режиму: з тих, хто сущі пси іноді; чим важче покарання, тим їм миліше господа…

А ось тепер я бачу, що багато хто з охочих мені всіх мук російського пекла абсолютно щирі, і пишуть за особистої духовної потреби. Зазвичай це такі провінційні тітоньки років за 45. У них двокімнатна квартира, пара дітей, один чоловік з пузом розміром в подушку, одна тачка і невелика дачка. Під вікном у тітоньок які-небудь «Пятерочка» з «Діксі», а по суботах вони їдуть на машині в гіпермаркет. І вони намагаються все і завжди купувати по акціям, знижкам. І холодильник у них повний. Так, їдять вони в основному сосиски, макарони, хліб і те, що вони називають сиром, — але у них повний же холодильник! І, загалом, вистачає грошей до зарплати, і вони зробили ремонт, і шпалери у них з тисненням, і телевізор-панель величезний, і лоджія засклена.

І коли якийсь Губін пише, що в Росії жерти нічого… Та що це за такий ідіот, господи; яка мати його народила?! Он — здохни, вражина, від одного погляду на мій холодильник! Його батьківщина виростила, освіта дала йому, а він, скотина, обмовляє! Ах, він з Німеччини, від фашистів?! Та знаємо ми цю Німеччину! У мене, слава богу, синам ось-ось одружуватися, і у нас ніяким педерастів їх не віддадуть! А ми вже знаємо, чули, яку погань, прости, господи, вони з хлопцями в гейропах проробляють! Як їх тільки земля носить! А ми — ситі, взуті, і Путін нас захистить від війни!

І тітоньки в гніві пишуть мені, що я мразь і зрадник, і що вони люблять свою країну, і що нікуди з неї не поїдуть.

І останнє — суща правда.

Тітоньки взагалі ніколи нікуди не виїжджали зі своєї країни. Вони один раз були всією родиною в Петербурзі (літо, чергу на три години в Ермітаж, екскурсійний автобус з пробках, людський затор на Невському, прогулянка на кораблику на останні гроші — але, розумієш, культура!) і два рази по роботі в Москві. У них немає грошей їхати за кордон, так до того ж їм страшно: як вони там не загубляться? Як у всьому розберуться? Як, мыча і розмахуючи руками, будуть з фашистами пояснюватися? А там, мабуть, росіян тільки потім і чекають, щоб познущатися! Над тими, хто над Рейхстагом поставив священне знамено перемоги! Ті, кого ми в 45-му! І можемо, якщо що, повторити!

І я ось читаю всі ці твіти всіх цих тітоньок з усією їхньою щирістю, пристрасністю, темрявою і дуростью, — і не знаю, що робити. Ненависті у мене до них немає ніякої, хоча і любові теж. Жалість, співчуття є. Адже шкода собачку з перебитою лапкою — але ж не візьмеш її до себе в будинок? (Так, знаю, зараз почнеться: «Губин нас тримає за собак! Сам шелудивая мерзота!»)

Як у цій ситуації бути? Або продовжувати описувати те, що я бачу: процес сповзання Росії все глибше в нутро третього світу, вже з реальною небезпекою доповзти до четвертого світу, — і тим самим змушувати тітоньок ще більше злитися, причому без найменшої надії їх поміняти? Або, навпаки, почати говорити щось таке, що могло б цих тітоньок втішити? Типу, що і в Читі і Шуї можлива глибока духовна життя (і прекрасно знаючи, що ні, неможливе, а можлива тільки звичка до того життя, що є). Ну, або третій варіант: зайнятися своїм життям, вивчати той світ, що є, — он, зараз на носі вибори в Європарламент, і всі кричать про вимирання бджіл, а ще сперечаються, чи потрібно штрафувати батьків, які відмовляються вакцинувати дітей, а ви там в Росії своїй що хочете, те й робіть, тільки не переходьте (буквально) кордону, а я буду допомагати своїм рідним. Але я, на жаль, обізнаний про типовою пастці емігранта: ляскання дверима країни, звідки поїхав, з спотыканием про поріг тієї, куди приїхав.

Тому я не знаю, що робити. Правда, не знаю. І, боюся, ніхто в подібному становищі не знає. Поговорив зі своїм другом, який теж вже не в Росії.

— Ось ти про це і напиши, — відповів він мені.

Ось я і написав.