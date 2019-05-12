Сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані, покажу в понеділок, — Лещенко

Нардеп Сергій Лещенко у понеділок, 13 травня, обіцяє розповісти, як генпрокурор Юрій Луценко дезінформував адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані щодо «амбарной книги» Партії регилнов і того факту, що Лещенко «засуджений за втручання у вибори в США».

Так, коментуючи недавні інтерв’ю Джуліані на каналі Fox News, Лещенко заявив, що той використовував озвучені генпрокурором Луценко фейки, включаючи історію про те, що Лещенко нібито засуджений в Україні за втручання у вибори в США.

«Мова йде про рішення продажного Окружного адмінсуду Києва, за позовом продажного Розенблат (нардепа від БПП. — Ред.). І цей суд взагалі не повинен був приймати цю справу до розгляду, тому що права Розенблата ніяк не були ущемлені. Але вони прийняли позов і постановили, що я втручався у вибори. Тільки Луценко не сказав Джуліані, що рішення не вступило в законну силу, мною подана апеляція, і вона призначена на понеділок. А до апеляції ніякого рішення суду немає в природі, тому що виконання рішення зупинено», — пояснив нардеп.

У зв’язку з цим він запросив усіх журналістів, українських і західних, на це засідання суду, за підсумками якого пообіцяв дати брифінг і продемонструвати: «сценарний план, який Луценко втюхав Джуліані; повну сторінку з чорної бухгалтерії Партії регіонів з прізвищем Манафорта; інші цікаві подробиці».

«Початок суду: 11:20, вулиця Московська, 8, корпус 30. Суддя Губська», — уточнив Лещенко.