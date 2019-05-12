Порошенко дав орден росіянину. Українська громада назвала це «плювком в очі» і вимагає вибачень

Президент України Петро Порошенко нагородив «голови ради Об’єднання Українців Росії» Василя Думу орденом «За заслуги» I ступеня. Це рішення обурило українську громаду Росії.

У заяві йдеться, що Дума громадянин Російської Федерації, так само там зазначається, що в указі дана особа зазначено керівником організацій, які РФ ліквідувала ще в 2012-2012 роках.

У тексті говориться, що в 2004-2011 роках Дума був членом Ради Федерації РФ від Костромської області. У ті ж часи він був делегований» російськими властями на громадську роботу в федеральні українські організації Об’єднання Українців Росії (ОУР) і Федеральної національно-культурну автономію «Українці Росії» (ФНКАУР). Сенатора обрали головою Ради ОУР та ФНКАУР.

«Надалі спроби Думи пристебнути український громадський рух у Росії до офіційної політики Кремля викликали опір в українських організаціях, і в 2009 році Рада ОУР звільнив Думу від посади. На цьому громадська діяльність Думи в діаспорі закінчилася», — наголошують українці Росії.

Вони додають, що це ім’я додатково стало «токсичним» після публікації доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера про розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році. Його дочка, Мирослава Дума, через Іванка Трамп передавала запрошення їй і президенту США Дональду Трампу на Петербурзький економічний форум.

Українці Росії указ Порошенко назвали плювком в очі «і повною дискредитацією безпосередньо Вашої роботи, українського уряду та МЗС на території Української діаспори».

Вони вимагають вибачень перед усіма активістами української діаспори в Росії і закликають до негайної відміни положення указу про нагородження Думи.

Документ підписав, зокрема, відомий громадський діяч української діаспори Росії, заступник голови товариства «Українці Москви», член Ради директорів Світового Конгресу Українців Валерій Семененко, який був одним із засновників і співголовою Об’єднання Українців Росії і Федеральної національно-культурної автономії «Українці Росії», а також представники ряду українських організацій в РФ.