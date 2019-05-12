Чудова випадковість: створено матеріал, який дозволить прискорити зарядку акумуляторів

На практиці це означатиме помітне скорочення часу зарядки і збільшення ємності приблизно на 50% при тих же обсягах.

Так вже трапляється, що деякі наукові відкриття відбуваються випадково. Якщо вірити джерелам, недавно вчені випадково виявили спосіб, який дозволить заряджати акумулятори набагато швидше, ніж раніше.

Команда вчених намагалася розділити шари кристалів фосфору в двовимірній площині, в результаті було виявлено, що двовимірні стрічки мають ряд чудових властивостей. Їх відношення ширини до довжини аналогічне кабелям, які встановлені на мосту Золоті Ворота. Їх рівномірна і керована ширина дозволяє точно налаштувати властивості, наприклад, чи проводять вони електрику і як вони це роблять. Також вони є неймовірно гнучкими. Це означає, що такі стрічки можуть повторювати контури будь-яких поверхонь і навіть можуть бути викривленими.

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Структура цього матеріалу, фосфоринової нанострічки, повинна дозволити заряджених іонів, які переміщаються всередині акумуляторів, рухатися в 1000 разів швидше, ніж це можливо в даний час. На практиці це означатиме помітне скорочення часу зарядки і збільшення ємності приблизно на 50% при тих же обсягах.

Поки що ці відкриття знаходяться на лабораторному рівні. Нам доведеться запастися терпінням, щоб побачити, чи доберуться ці розробки до комерційних виробів.

Джерело: ВСВІТІ