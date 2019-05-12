У Мордовії силовики пронесли в “Безсмертному полку” фото одного ветерана з різними іменами

У Мордовії глава МВС республіки Юрій Арсентьєв, прокурор регіону Олександр Філімонов і місцевий єпископ Веніамін (Кирилов) обрали на трьох одного ветерана, з фотографією якого пройшли на акції «Безсмертний полк». Однак з невідомої причини зображення фронтовика були підписані різними іменами. На це звернули увагу «Відкриті медіа» і портал Ya62.ru.

Спочатку знімки беруть участь у Безсмертному полку» силовиків були опубліковані в офіційній групі МВС по Республіці Мордовія в соціальній мережі «ВКонтакте». Журналісти помітили, що Юрій Арсентьєв, Олександр Філімонов і єпископ Веніамін несуть плакати з фотографією одного і того ж людини. Але підписані фотографії ветерана були по-різному. Так, прокурор республіки тримав у руках плакат із назвою «Кудашкін Андрій Матвійович», а в руках глави МВС був плакат із назвою «Кудашкін Матвій Андрійович».

Як пишуть ЗМІ, швидше за все, мова йде про Кудашкине Матвія Андрійовича, який народився в 1905 році в селі Баево. У 1986 році він був нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня.

В даний час запис про участь мордовських силовиків в акції «Безсмертний полк» з фотографією одного і того ж ветерана в офіційній групі МВС по Республіці Мордовія в соціальній мережі «ВКонтакте» видалена. Однак скріни цього поста зберегли «Открыте медіа», також їх можна побачити в телеграм-каналах «Омбудсмен поліції» і Baza. Znak.com поки не вдалося отримати коментар в мордовському МВС з цього приводу.