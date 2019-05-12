Володін: депутати Держдуми і банківське співтовариство обговорять зниження ставки по іпотеці до 8%

Депутати Держдуми РФ 14 травня проведуть парламентські слухання, в ході яких обговорять питання зниження процентних ставок і підвищення доступності іпотечного кредитування для громадян. Про це повідомив сьогодні голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін.

«Є доручення нашого президента Володимира Володимировича Путіна за підсумками його послання Федеральним Зборам — опрацювати питання зниження відсоткової ставки за іпотечними житловими кредитами до 8% річних і менше. Наступного тижня Комітет з фінансового ринку проведе парламентські слухання, куди ми запросили представників Центрального Банку РФ, банківського співтовариства, експертів, де обговоримо заходи, необхідні для того, щоб банківські ставки по іпотеці були знижені, а можливість придбати власне житло з’явилася у ще більшої кількості наших громадян», — цитує Володіна прес-служба Держдуми. На думку парламентарія, крім зниження процентних ставок, також необхідні заходи адресної соціальної підтримки та субсидування окремих груп громадян.

Раніше набув чинності закон про «іпотечних канікулах», який захищає людей, що опинилися у важкій життєвій ситуації, від втрати єдиного житла. Готується до розгляду законопроект, який дозволить багатодітним сім’ям, де народився третій або наступні діти, отримати додатково компенсацію в 450 тис. рублів для погашення іпотеки. «Ми розглянемо його в пріоритетному порядку, щоб ці кошти могли отримати ті сім’ї, де в 2019 році вже народилися діти», — підкреслив Володін.