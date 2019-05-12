Відому українську співачку пограбували в Італії: що сталося

Співачка з жалем відзначила бездіяльність поліції

Відома співачка Камалія розповіла про пограбування її сім’ї під час подорожі до Італії.

Про це Камалія написала в Facebook, передає НАРОДНА ПРАВДА.

Інцидент стався 1 травня в аеропорту Риму. Камалія прибула туди разом з дітьми та чоловіком Захуром. Поки Захур з однією з дочок пішли за водою, сталося пограбування:

“Хтось раптом постукав мене по плечу і ламаною французькою запитав як можна пройти в зал вильоту. У цей момент його спільник забрав рюкзак Захура з одного з візків (про це я дізналася пізніше). Ми збиралися вже штовхати наші візки, коли Захур виявив пропажу рюкзака зі всіма документами”, – повідомила Камалія.

Співачка також з жалем відзначила бездіяльність місцевої поліції:

“Ми повідомили в поліцію, але вона була безрезультатна. Мені здалося, що вони взагалі були частиною всього цього фарсу. Навіть не спромоглися пройти на місце злочину! Просто дали нам довідку, яка підтверджує, що сталася крадіжка, і без сорому заявили, щоб ми їх просто так не турбували. Мовляв, вони самі з нами на зв’язок вийдуть, як тільки щось знайдуть”.

Камалія зізналася, що в непростій ситуації її сім’ю врятувало тільки випадкова наявність кредитних карток.

: НП