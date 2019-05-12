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Вода з-під крана викликає рак: учені зробили сенсаційне відкриття

12.05.2019

Вчені встановили зв’язок між миш’яком та іншими хімічними елементами, які є в водопроводі, і розвитком онкологічних хвороб.

Так, дослідники з Environmental Working Group (Американської робочої групи з охорони навколишнього середовища) проаналізували 2,737 різних систем громадського водопостачання у штаті Каліфорнія, пише “АіФ”.

Результати показали, що саме ці елементи у воді з-під крана можуть стати причиною більше 15 тисяч випадків захворювання на рак. З’ясувалося, що найбільшої шкоди завдає миш’як.

За словами вчених, навіть найнижча його концентрація вважається дуже канцерогенною.

За даними дослідників, за 47% передбачуваних випадків захворювання на рак відповідальний миш’як у питній воді, а близько третини передбачуваних діагнозів раку пов’язані з побічним ефектом від обробки питної води. Ще 16% випадків припадає на шестивалентний хром.

: Обозреватель

 

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