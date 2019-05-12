Компенсацію за збиток спричинений забрудненою нафтою зажадав Лукашенко від Росії

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Білорусь зазнала мільйонних втрат через надходження забрудненої російської нафти і росіяни “не повинні заперечувати цей величезний збиток”.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на білоруське агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Білорусь назве суму збитків від надходження забрудненої нафти в нафтопровід “Дружба” після ревізії нафтопереробних заводів.

“Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) – і величезна труба була забруднена отруйною нафтою”, – поскаржився Лукашенко журналістам в суботу.

“Це величезний збиток, нанесений нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах і нафтопереробних заводів. І це величезний збиток, який був нанесений країні. Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит – ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів”, – додав глава Білорусі.

Лукашенко пояснив, що питання конкретної суми і механізму компенсації втрат білоруській стороні від поставки неякісної російської нафти з президентом Росії не обговорювалося. Проте, за його словами, Владімір Путін в публічних виступах визнавав наявність шкоди.

“Він розуміє, що треба збиток компенсувати. Він сам сказав, що це величезні втрати для Росії, іміджеві втрати. А в центрі цього збитку лежить Білорусь. Ми найбільше втратили від цього. Він публічно визнав, що це величезний збиток. Який? Фахівці порахують. Думаю, росіяни не повинні це оскаржувати. Що, ми з росіянами підемо судитися з цього питання? Думаю, ми розберемося, хто кому що винен”, – упевнений Лукашенко.

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Нагадаємо, 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі “Дружба”.

Європейським країнам довелося застосовувати власні резерви через зупинку постачання з РФ.

Джерело: Європейська правда