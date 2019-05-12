День матері: Зеленський зворушливо привітав свою маму зі святом

Новообраний президент Володимир Зеленський у День матері опублікував своє дитяче фото з мамою і нагадав українцям, що в цей день важливо привітати найрідніших.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі, сьогодні — День матері. Не забудьте знайти особливі слова для тих, хто подарував нам з вами життя. Для них ми назавжди — діти. Вони люблять кожного з нас просто за те, що ми є. Вони люблять нас такими, які ми є. Не забудьте подякувати свою маму. Матусю, ти у мене красуня!!!», — написав Зеленський.