Зеленський повинен починати відновлення цілісності України з Криму, — Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що якщо новообраний президент України Володимир Зеленський хоче відновити територіальну цілісність України, свою діяльність він повинен почати з вирішення проблеми Криму.

Він зазначив, що жоден з президентів України нікуди не дінеться від питання деокупації Криму та кримськотатарської проблеми.

«Будь-який президент, незалежно від його прізвища, якщо його діяльність буде спрямована на відновлення територіальної цілісності України, він повинен почати з Криму. І йому нікуди не дітися від кримськотатарської проблеми, тому що це одна з найбільш актуальних, найбільш хворобливих проблем, і йому доведеться працювати з усіма партнерами України на міжнародній арені. Всередині країни йому потрібно буде працювати з усіма політичними силами, і в першу чергу з Меджлісом кримськотатарського народу», – підкреслив Чубаров.

За його словами, на сьогодні новообраний президент нічого не сказав щодо вирішення проблеми Криму, щоб це можна було обговорювати. Разом з тим, представники Меджлісу, які володіють вичерпною інформацією, готові її надати.

«Якщо його команді потрібно буде дуже докладно і вичерпно викласти, ми це зробимо», – запевнив Чубаров.