Під Донецьком накрили велику партію ліків з кодеїном, що продавалися без рецепта

Правоохоронці припинила незаконний збут нарковмісних ліків у мережі аптек Покровську Донецької області та вилучили при обшуку майже 60 тис. доз заборонених препаратів.

«Вилучено майже 60 тис. доз таких препаратів вартістю 350 тис. грн за цінами «чорного ринку». Наркотики реалізовувалися без рецепта лікаря», – сказано в повідомленні на сайті відомства в суботу ввечері.

Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції Донецькій області спільно з обласною прокуратурою задокументували безрецептурний відпуск лікарських препаратів, що містять кодеїн і прекурсор псевдоефедрин.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 307 КК України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин) проведена серія обшуків в 6 аптеках міста Покровська.

Поліцейські підкреслили, що виявили та вилучили понад 4 тис. блістерів і 336 флаконів наркомістких ліків. Це становить майже 60 тис. доз.

Також вилучено грошові кошти, отримані від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів на суму 25 тис. грн.

Вилучене направлено на дослідження. Слідчо-розшукові дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до наркоторгівлі.