Фашик Донецький: Вони ненавидять нас з пелюшок. Репортаж з окупації

Якщо хто не в курсі, то вчора на окупованих був день дрындыды. Ну, або день територіального непорозуміння. Коротше, день ніхуя був в окупованому рф Донецьку

ЦРУ мене телепортнуло в Донецьк, тому я трохи пофоткав і зняв шо відбувалося. Слабкими нервами не дивитися.

Це гітлерюгенд, якщо хто не зрозумів. Поки ви граєте з орками в толерастию, русня вбиває мотлох дітям в голови. Шостий рік поспіль. Подумайте, що буде з вашими дітьми, якщо русня окупує ваше місто

А так це виглядає наживо. Вам подобається ялинка ? У реальному житті це виглядає ще гірше і ще уебищней. Привіт всім тим, хто пропонують переговори розмовляти з колаборантами і окупантами.

А це стадо дегенератів – це ті, хто не відмовлять собі в задоволенні, щоб вас убити тільки за те, що ви Українець. Вони ненавидять вас з пелюшок, вони завжди готові вдарити в спину. Як вам видосик ? Толерантость в кишеню поклали задній чи ще ні ?

До речі,лікувати це ватне шобло безглуздо. Їх потрібно тільки під плінтус заганяти або випалювати вогнем

Моралі немає. Передаю нетолерантний привіт з окупованого рф Донецька.

Фашик Донецький