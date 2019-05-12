Перший тизер нового серіалу за коміксами DC показав НВО

Восени цього року на НВО стартує серіал “Хранителі”, в основу якого лягла однойменна серія коміксів Алана Мура і Дейва Гіббонса

Про це повідомляє The Verge.

Телеканал HBO опублікував перший тизер серіалу “Хранителі”, в основу якого лягла однойменна серія коміксів Алана Мура і Дейва Гіббонса. У проекті взяли участь Реджина Кінг, оскароносний Джеремі Айронс, Дон Джонсон, Тім Блейк Нельсон та інші. Над створенням серіалу працює Деймон Лінделоф (“Залишитися в живих”).

Події серіалу розгорнуться в альтернативному всесвіті, де супергерої не рятувальники, а злочинці. Відео починається кадром з групою людей, на яких одягнуті маски Роршаха.

Уперше “Хранителі” були опубліковані компанією DC Comics у вересні 1986 року. У 2009 році на екрани вийшла повнометражна екранізація коміксу від режисера Зака Снайдера.

Джерело: Еспресо TV