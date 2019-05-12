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У Києві п’яний водій перетворив на місиво автомобілі

12.05.2019

У Києві на Набережному шосе під час оформлення ДТП Nissan і Volkswagen мікроавтобус протаранив автомобіль SsangYong.

Зазначається, що чоловік за кермом був у нетверезому стані.

Подвійне ДТП відбулося 12 травня в 7:30 навпроти річкового вокзалу. Зазначається, що на початку Volkswagen наздогнав ззаду Nissan. Поки поліція оформляла ДТП, іномарку протаранив автомобіль SsangYong. Удар був такої сили, що Volkswagen відкинуло на стіну.

Після зіткнення з авто SsangYong почали випадати порожні пляшки з-під алкоголю. Водія позашляховика відвезли в лікарню з серйозними травмами. Водій мікроавтобуса, який на момент зіткнення заповнював матеріали ДТП, не отримав поранень.

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