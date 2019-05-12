Цього не можна допускати ніколи знову, – Трамп про розслідування проти нього

“Полюванню на відьом”, яке було оголошено щодо президента США, не можна дати повторитися, написав у неділю у своєму Twitter Дональд Трамп.

“Задовго до того, як я зайняв офіс, я перебував під незаконним розслідуванням, яке стало відомим як російська містифікація. Такого не було в американській історії ніколи раніше, і все це обернулося цілковитим шахрайством, полюванням на відьом. Цього не можна допускати ніколи знову”, – заявив він.

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Коментар Д.Трампа стосується розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке не виявило свідчень того, що в період президентських перегонів 2016 року передвиборчий штаб Д.Трампа нібито підтримував стосунки з РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна