Порошенко – джерело зарази: раптова епідемія в Київському суді

34 судді в Окружному суді Києва не змогли з’явитися на кваліфікаційний іспит. Причиною стала раптова хвороба 34 осіб. Один діагноз був на всіх чи ні – не уточнюється. Всі судді підтвердили хвороба документально – відзвітували довідками. Вища кваліфікаційна колегія суддів (ВККС) уточнила, що не має повноважень перевіряти законність документів, тому іспит перенесли на 21 травня. Відсутність суддів на іспиті могло б перетворитися в поголовне звільнення, якщо б не поважна причина.

Відповідно, якщо б судді з’явилися – у екзаменаторів-прихильників Порошенко також могли б з’явитися питаннячка і підстави для звільнення. Як з’ясувалося, президент України в цьому дуже зацікавлений. Він залишився вкрай незадоволений деякими рішеннями суддівської колегії. Зокрема служителі Феміди винесли рішення про незаконною націоналізацію Приватбанку. Побоюючись розправи з боку колишнього лідера Незалежної, судді віддали перевагу просто не з’явитися на іспит.

Загалом побоювання суддів зрозумілі і виправдані. Поки що ще під влади Порошенко розігнати колегію. А от якщо, 19 травня, на посаду президента набуде Зеленський, а кваліфікаційний тест для суддів пройде тільки 21 травня – у них є шанс зберегти свої місця.

Правда, колегію все ж обіцяють покарати за начебто втручання у правосуддя.