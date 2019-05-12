Заборона схеми з ФОП: Верланов запропонував рішення за податками

Великі компанії зловживають, використовуючи схему з фізособами-підприємцями для ведення бізнесу.

Таку думку в інтерв’ю Радіо НВ висловив глава Державної податкової служби Сергій Верланов.

Він також вважає, що для вирішення даної проблеми приймати нові закони не потрібно

«Ми будемо шукати аргументи в існуючому законодавстві, судовій практиці, в Кодексі законів про працю, про те, що є ситуації, в яких це є зловживанням. Концепція зловживання правом відома. Ми попрацюємо в цьому напрямку», – сказав Верланов.

Те, що майже весь малий і середній бізнес так чи інакше пов’язаний з ФОП та юридичними особами на спрощеній системі оподаткування, він назвав однією з проблем українського економічного сектора.

«Розбивка цих малих і середніх бізнесів на кілька, декілька десятків або сотень ФОП не дає фактично консолідувати звітність компанії, показати вартість цього бізнесу, отже бізнес перестає розвиватися», – заявив голова податкової служби.

«Ми бачимо, що у нас фактично немає цього консолідованого середнього бізнесу. Він де-факто є, але де-юре його немає», – сказав Верланов.

За його даними, 98,5% податку на прибуток в Україні платить всього 5 тисяч компаній, хоча зареєстровано близько 0,5 мільйонів.

З-за цього бізнес не може отримати капітал для розширення впровадження інновацій, виходу на міжнародні ринки.

«Реформа системи з ФОП та спрощеною системою оподаткування актуальна», – зазначив Верланов, однак підкреслив, що в ході зміни цієї системи потрібно враховувати, що завдяки їй в Україні з’явилися прогресивні галузі та високомобільні частини населення, зокрема, IT, консалтинговий бізнес, креативна індустрія тощо.