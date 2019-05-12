Скільки вихідних матимуть українці у червні

У червні українці матимуть 2 додаткових вихідних – 17 і 28 числа. Про це стало відомо з постанови Кабміну.

17 червня українці будуть додатково відпочивати, оскільки днем раніше відзначається державне свято Трійця.

28 червня відзначається державне свято — День Конституції.

Отже, у червні разом із додатковими матимемо загалом 12 вихідних.

Цьогоріч святкування Трійці припадає на 16 червня – п’ятдесятий день після Великодня. Цей день також називають Зеленими святами, чи П’ятидесятницею.

Джерело: Gazeta.ua