Скільки вихідних матимуть українці у червні

У червні українці матимуть 2 додаткових вихідних – 17 і 28 числа. Про це стало відомо з постанови Кабміну.
- 17 червня українці будуть додатково відпочивати, оскільки днем раніше відзначається державне свято Трійця.
- 28 червня відзначається державне свято — День Конституції.
Отже, у червні разом із додатковими матимемо загалом 12 вихідних.
Цьогоріч святкування Трійці припадає на 16 червня – п’ятдесятий день після Великодня. Цей день також називають Зеленими святами, чи П’ятидесятницею.
Джерело: Gazeta.ua