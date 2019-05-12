У Північній Македонії вступає на посаду новий президент

На урочистій церемонії були присутні депутати, члени уряду і президенти Болгарії, Сербії, Албанії та Косово.



Новообраний президент Північної Македонії Стево Пендаровски в неділю, 12 травня, прийняв присягу, вступаючи на посаду.

Інавгурація відбулася в будівлі парламенту країни. На урочистій церемонії були присутні депутати, члени уряду і президенти Болгарії, Сербії, Албанії та Косово.

Нагадаємо, що Стево Пендаровски, прозахідний кандидат від партії влади Соціал-демократичний союз Македонії, переміг у другому турі президентських виборів минулої неділі, набравши 51,7% голосів виборців.

Пендаровски у своїй кампанії виступав за інтеграцію країни в НАТО і ЄС.