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Суддям дозволили здійснювати правосуддя після закінчення строку відсторонення

12.05.2019

Законом «Про Вищу раду юстиції» передбачено, що суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя за рішенням ВСП у трьох випадках:

  • у зв’язку із залученням до кримінальної відповідальності;
  • при проведенні кваліфікаційного оцінювання;
  • в порядку застосування дисциплінарного стягнення.

Відзначається, що тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя з інших підстав не допускається.

Відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі рішення Дисциплінарної палати у вигляді подання.

Положенням про автоматизовану систему документообігу суду передбачено, що відсутність судді на робочому місці у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності є підставою для звільнення судді від розподілу судових справ і матеріалів кримінального провадження.

Згідно з Регламентом Вищої ради правосуддя, у рішенні має бути визначений: термін на який застосовується відсторонення, курс підвищення кваліфікації, який повинен пройти суддя.

Так, судді, тимчасово усунені від здійснення правосуддя з обов’язковим проходженням курсу підвищення кваліфікації слідчих суддів з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, мають право здійснювати правосуддя після закінчення терміну такого відсторонення.

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