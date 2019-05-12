Суддям дозволили здійснювати правосуддя після закінчення строку відсторонення

Законом «Про Вищу раду юстиції» передбачено, що суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя за рішенням ВСП у трьох випадках:
- у зв’язку із залученням до кримінальної відповідальності;
- при проведенні кваліфікаційного оцінювання;
- в порядку застосування дисциплінарного стягнення.
Відзначається, що тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя з інших підстав не допускається.
Відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі рішення Дисциплінарної палати у вигляді подання.
Положенням про автоматизовану систему документообігу суду передбачено, що відсутність судді на робочому місці у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності є підставою для звільнення судді від розподілу судових справ і матеріалів кримінального провадження.
Згідно з Регламентом Вищої ради правосуддя, у рішенні має бути визначений: термін на який застосовується відсторонення, курс підвищення кваліфікації, який повинен пройти суддя.
Так, судді, тимчасово усунені від здійснення правосуддя з обов’язковим проходженням курсу підвищення кваліфікації слідчих суддів з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, мають право здійснювати правосуддя після закінчення терміну такого відсторонення.