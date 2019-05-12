Радник Зеленського вважає, що Мінський формат не працює, але від нього все одно не відмовляться

Мінський формат на сьогоднішній день фактично не працює, але відмовлятися від нього буде некоректним по відношенню до партнерів.

«Позиція залишається незмінною, але це позиція президента не Зеленського. Це позиція, яку я в разі необхідності буду йому пропонувати. Мінський формат сьогодні не працює. Але сказати сьогодні, що ми відмовляємося від нього, буде некоректно по відношенню до наших партнерів», — підкреслив Апаршин.

Він зазначив, що питання забезпечення безпеки на Донбасі є ключовим для врегулювання ситуації. «Поки межа не буде перекрита, все інше може бути розглянуто, але це не буде ефективним», — заявив радник Зеленського.

У той же час, за його словами, виникне проблема, що робити з тими людьми, які вбивали українських військовослужбовців і цивільне населення на Донбасі.

«Це, на мій погляд, найскладніше питання — як відділити тих людей, які вбивали, і тих людей, які десь помилилися. Це буде процес не на один день, тривалий», — переконаний Апаршин.