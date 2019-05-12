Чубаров: відновлення територіальної цілісності України Зеленський має почати з Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що жоден з президентів України нікуди не дінеться від питання деокупації Криму та кримськотатарської проблеми.

Про це Чубаров заявив у коментарі виданню “Укрінформ”, повідомляє Цензор.НЕТ.

“Будь-який президент, незалежно від його прізвища, якщо його діяльність буде спрямована на відновлення територіальної цілісності України, він має розпочинати з Криму. І йому нікуди не дітися від кримськотатарської проблеми, бо це одна із найактуальніших, найболючіших проблем, і йому доведеться працювати з усіма партнерами України на міжнародній арені. Усередині країни йому потрібно буде працювати з усіма політичними силами, і в першу чергу з Меджлісом кримськотатарського народу”, – наголосив Чубаров.

За його словами, на сьогодні новообраний президент нічого не сказав щодо вирішення проблеми Криму, аби це можна було обговорювати. Водночас представники Меджлісу, які володіють вичерпною інформацією, готові її надати.

“Якщо його команді потрібно буде дуже детально і вичерпно викласти, ми це зробимо”, – запевнив Чубаров.

Джерело: Цензор.НЕТ