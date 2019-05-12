У Києві маршрутник підрізав Mercedes і його водій кинувся на кривдника з пістолетом і кулаками

У Києві відбулося дрібне ДТП на вулиці Вадима Гетьмана за участю водія маршрутки Богдан і іномарки Mercedes.

Після зіткнення учасники аварії почали з’ясовувати стосунки в бійці. Відео інциденту опублікував «Kyiv Operativ» на своїй сторінці в Facebook.

Свідки стверджують, що маршрутник «підрізав» Mercedes. Спочатку чоловіки просто кричали один на одного, а потім почали битися.

Пасажири маршрутки були в цей час в салоні. На відео можна зауважити, що коли водій іномарки розбиває скло в маршрутці, то в його руках знаходиться пістолет.