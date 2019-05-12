Супрун розповіла українцям, як позбавитися від нудотних панічних атак

Глава Моз Уляна Супрун зазначила, що панічні атаки кожен з нас хоч раз переживав у своєму житті.

Як правило, стану повної растрерянности можуть тривати від 5 хвилин до півгодини. При цьому панічна атака завжди проходить, а симптоми не несуть загрози. Як правильно знизити занепокоєння в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила у себе в Facebook.

За її словами, панічні атаки характеризуються відчуттям раптової та інтенсивної тривоги і страху, появою тремтіння, дезорієнтації в просторі, нудоти, прискореного і нерегулярного серцебиття, сухість у роті, задишки, різкою пітливість і запаморочення. Симптоми не представляють значної небезпеки для людини, але сильно лякають.

«Панічна атака завжди проходить, а симптоми не несуть загрози. Важливо пояснювати собі те, що викликало занепокоєння. Контролюйте свій страх. Перечекайте», — зазначила Супрун.

Супрун уточнила, що необхідно спробувати сфокусуватися на тому, що оточує, і продовжити займатися своїми справами.

попросити близьких про підтримку;

робити дихальні вправи. Якщо під час панічних атак прискорюється дихання, дихальні вправи можуть полегшити інші симптоми. Спробуйте дихати носом як можна повільніше, спокійніше і глибше. Видихайте ротом також повільно і спокійно. Полегшення настане вже протягом декількох хвилин. «Зазвичай панічні атаки не передбачають госпіталізацію, а люди в такому стані не вимагають особливого медичної допомоги. Викликати швидку варто, якщо через півгодини не стало краще, а дихальні вправи не допомагають прийти в себе», — уточнила Супрун.

Як запобігти панічні атаки:

спробувати розібратися, що саме викликає стрес, який погіршує симптоми. Важливо не обмежувати свої щоденні активності і пересування;

пошукати тематичні співтовариства;

робити щодня дихальні вправи;

бути фізично активним;

стежити за харчуванням і повноцінно спати;

відмовитися від кави, алкоголю і тютюну, вони здатні навіть погіршувати панічні атаки;

звернутися до невролога або психотерапевта.

Фото: facebook.com/ulanasuprun