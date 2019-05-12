Далеко позаду залишила “Партія Brexit” консерваторів і лейбористів

Партія ініціатора виходу Великобританії з Євросоюзу Найджела Фараджа з 34 відсотками випереджає в опитуванні консерваторів і лейбористів, разом узятих. Британці не розуміють, чого хочуть дві останні партії.

Заснована на початку 2019 року “Партія Brexit” лідирує в соціологічних опитуваннях у Великобританії напередодні виборів до Європарламенту. Партія, якою керує ініціатор кампанії з виходу Великобританії з ЄС Найджел Фарадж, може розраховувати на підтримку 34 відсотків британців, свідчать дані соціологічної служби Opinium, опубліковані в неділю, 12 травня, в газеті The Observer.

Таким чином, “Партія Brexit” може показати на цих виборах результат, що перевищує показники двох традиційно найбільших партій країни – Лейбористської і Консервативної – разом узятих. Згідно з опитуванням, лейбористи отримають 21 відсоток голосів, консерватори на чолі з прем’єр-міністеркою Терезою Мей – 11 відсотків. Партію Мей можуть випередити також противники Brexit – “Ліберальні демократи” – з 12 відсотками підтримки. Далі йдуть “зелені”, що мають відтримку восьми відсотків виборців, і колишня партія Фараджа UKIP – чотири відсотки.

Виборці не розуміють, як партії ставляться до Brexit

Опитування Opinium також показало, що британці погано уявляють позицію найбільших партій з питання виходу країни з Євросоюзу. Так, 36 відсотків опитаних заявили, що не знайомі з поглядами консерваторів на цю тему, а 38 відсотків сказали те ж саме про лейбористів. Причому серед тих виборців, які говорять про розуміння позицій цих партій, є суттєві різночитання.

По 23 відсотки опитаних вважають, що партія Мей виступає за м’який або жорсткий Brexit. Водночас 25 відсотків респондентів переконані, що лейбористи хочуть зберегти Великобританію в ЄС, а 31 відсоток приписує їм підтримку регульованого розставання з Євросоюзом.

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Нагадаємо, спочатку Великобританія повинна була вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року і не планувала брати участь у виборах до Європарламенту. Але через те, що британські парламентарі відхилили досягнуту з Брюсселем угоду, Лондону була надана відстрочка до 31 жовтня. Таким чином, країна повинна буде взяти участь у виборах до Європарламенту. У Сполученому Королівстві голосування пройде 23 травня. Квота країни – 73 мандати. Всього в Європарламенті нового скликання буде працювати 751 депутат.

Джерело: DW.COM