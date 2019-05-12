У Парижі активісти розлили бутафорську кров

Активісти тримали в руках плакати з гаслами “Зупиніть шосте масове вимирання”.



Екологічні демонстранти під час акції вилили бутафорську кров на сходах Трокадеро, щоб звернути увагу на прискорення темпів втрати біорізноманіття на Землі.

У Парижі екологічні активісти, які виступають із закликом до влади вжити заходів для збереження біорізноманіття, вилили 300 літрів бутафорської крові на площі Трокадеро.

Активісти тримали в руках плакати з гаслами “Зупиніть шосте масове вимирання”.

В іншому французькому місті Бордо поліція затримала шістьох активістів руху Extinction Rebellion, яке веде боротьбу проти зміни клімату, через розміщення банера на біржовий площі.