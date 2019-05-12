Бойовики «ЛНР» встановили дипломатичні відносини з Південною Осетією

Сьогодні стало відомо, що керівник так званого «міністерства закордонних справ самопроголошеної, не визнаною світовим співтовариством «Луганської народної республіки» Владислав Дайнего підписав двосторонню угоду зі своїм колегою з Південної Осетії Дмитром Медоевым на рахунок встановлення дипломатичних відносин між недореспубликами.

Як інформує ТАСС, Дайнего заявив: «Республіка Південна Осетія першою відгукнулася на наш заклик щодо визнання «ЛНР». Сьогодні до п’ятиріччя республіки наші друзі їх Південній Осетії ще один зробили нам подарунок – дан старт двосторонніх дипломатичних відносин». Керівники зовнішньополітичних» відомств також висловили один одному слова надії на те, що ухвалений документ дозволить системизировать сформувалися відносини між Південною Осетією і «ЛНР», а також побудувати більш тісну взаємодію.

Як відомо, раніше керівник «Луганської народної республіки» Леонід Пасічник і президент Південної Осетії Анатолій Бібілов вручили один одному ратифіковані грамоти договору про дружбу, підписаного в минулому році, згідно з яким дві сторони домовилися до співпраці та взаємодопомоги між «республіками».