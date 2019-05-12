Автобус Київ-Запоріжжя злетів у кювет

Головний редактор інтернет-видання kamyanske.info Панасенко Катерина розповіла, як вчора автобус за маршрутом Київ — Запоріжжя на шосе злетів у кювет і дивом не перекинувся. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

Журналістка схиляється до версії, що водій вже на початку шляху «боровся зі сном», але врешті-решт заснув за кермом, а його напарник тим часом спав у вантажному відсіку.

«У цей момент автобус понесло в глибокий кювет. Тільки мокра земля, яку спушили колеса на відстані метрів десяти-п’ятнадцяти, врятувала від перекидання. Передні колеса практично повністю увійшли в землю. Було дуже страшно… Водій зовсім не оцінював ситуацію… То у нього теж був шок, то він низької кваліфікації. «Ви бачите, яка дорога – яма на ямі»,- він намагався виправдатися на крики пасажирів. Так, ями були, але не тут… Потім він сказав, що зараз буде здавати назад».

«Масштаб того, що могло трапитися, ми оцінили лише після того, як розвиднілось… До того місця, де автобус став з’їжджати в кювет — обрив висотою три метри… Фото не дозволяє передати висоту обриву, висока трава всюди. Повний автобус людей, діти. Якщо б він з’їхав на кілька метрів раніше, то всі ми полетіли б шкереберть і лежали б догори колесами на полі, і з траси нас нікому не було б видно, тому що було темно.»

«У мене склалося враження, що водії намагалися зам’яти ситуацію і витягнути автобус своїми силами. Але приїхав вантажівки цієї ж фірми не виявилося ніяких пристосувань, і явно, він би не витягнув автобус.

Жодних пояснень чи вибачень і прояснення ситуації в плані подальших дій від водіїв не було. На моє запитання, що вони збираються зробити для того, щоб все-таки доставити людей в свої міста, була відповідь «ми вирішуємо, ми викликали МНС». На гарячій лінії «Автолюкса» диспетчер сонним і дратівливим голосом повідомила, що поки не готова повідомити, що буде з пасажирами далі…».