Авто некруто: Біля ТРЦ у Києві сталося серйозне ДТП на парковці

На вулиці Берковецькій у столиці, біля ТЦ «Лавина», зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua публікуючи відповідні фото.

«Серйозне ДТП в Києві на Берковецькій. Попередньо, на парковці ТЦ Лавина, не розминулися два автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Машини отримали серйозні механічні пошкодження. Очікують патрульну поліцію», — йдеться в повідомленні.