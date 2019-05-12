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Авто некруто: Біля ТРЦ у Києві сталося серйозне ДТП на парковці

12.05.2019

На вулиці Берковецькій у столиці, біля ТЦ «Лавина», зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua публікуючи відповідні фото.

«Серйозне ДТП в Києві на Берковецькій. Попередньо, на парковці ТЦ Лавина, не розминулися два автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Машини отримали серйозні механічні пошкодження. Очікують патрульну поліцію», — йдеться в повідомленні.

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