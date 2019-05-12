У Києві з’єднання бути мікроавтобуси Über

З 14 травня мобільний додаток для пошуку, виклику та оплати таксі Über запускає в Україні сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі. Авто буде слідувати за обраними напрямками в межах міста.
«14 травня відбудеться запуск в Україні нового пілотного сервісу Über Shuttle, в якому візьмуть участь Джеймі Хейвуд, регіональний менеджер Über (Велика Британія, Північна і Східна Європа), та представники влади», — йдеться у повідомленні.
У мобільному додатку Über вже зявлено 6 маршрутів станом на 10 травня, повідомляє ain.ua.
Так, автобуси матимуть такі напрями:
Виноградар – Шевченківський район (Проспект перемоги, 100 – Площа перемоги).
Солом’янка – Бессарабка (вул. Солом’янська, 24 – вул. Еспланадна).
Дарниця – Либідська (вул. Каунаська, 10 – ст. М. Либідська).
Троєщина – Дарниця (вул. Володимира Маяковського, 97/15 – ст. М. Харківська).
Позняки – Льва Толстого (вул. Ревуцького, 19/1 – Велика Васильківська, 28)
Троєщина – Поділ (вул. Володимира Маяковського, 97/15 – Контрактова площа, 1).
При натисканні на маршрут, відкривається додаткова інформація. Можна подивитися частоту поїздок, список зупинок і час роботи.
Більшість напрямків будуть доступні з 7:00 до 21:00, автобуси курсуватимуть кожні 15 хвилин. Вартість поїздок поки невідома.