У Києві з’єднання бути мікроавтобуси Über

З 14 травня мобільний додаток для пошуку, виклику та оплати таксі Über запускає в Україні сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі. Авто буде слідувати за обраними напрямками в межах міста.

«14 травня відбудеться запуск в Україні нового пілотного сервісу Über Shuttle, в якому візьмуть участь Джеймі Хейвуд, регіональний менеджер Über (Велика Британія, Північна і Східна Європа), та представники влади», — йдеться у повідомленні.

У мобільному додатку Über вже зявлено 6 маршрутів станом на 10 травня, повідомляє ain.ua.

Так, автобуси матимуть такі напрями:

Виноградар – Шевченківський район (Проспект перемоги, 100 – Площа перемоги).

Солом’янка – Бессарабка (вул. Солом’янська, 24 – вул. Еспланадна).

Дарниця – Либідська (вул. Каунаська, 10 – ст. М. Либідська).

Троєщина – Дарниця (вул. Володимира Маяковського, 97/15 – ст. М. Харківська).

Позняки – Льва Толстого (вул. Ревуцького, 19/1 – Велика Васильківська, 28)

Троєщина – Поділ (вул. Володимира Маяковського, 97/15 – Контрактова площа, 1).

При натисканні на маршрут, відкривається додаткова інформація. Можна подивитися частоту поїздок, список зупинок і час роботи.

Більшість напрямків будуть доступні з 7:00 до 21:00, автобуси курсуватимуть кожні 15 хвилин. Вартість поїздок поки невідома.