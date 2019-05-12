У Хмельницькій обл. на 3 роки в’язниці засудили матір, яка викинула тіло своєї новонародженої дитини на смітник

Судово-медична експертиза встановила, що дитина народилася живою і навіть зробила перший вдих

За даними правоохоронців, підозрюваною виявилася 33-річна жителька одного з сіл Шепетівського району, яка тимчасово проживала в Києві в орендованій квартирі.

Повідомляється, що жінка — мати двох дітей, знала про свою третьої вагітності, але навмисно приховувала її від інших. Вона не спостерігалася у лікаря і на початку грудня 2018 у київській квартирі самостійно народила здорову доношенную дівчинку.

«Вважаючи дитину мертвою, жінка навіть не спробувала звернутися за кваліфікованою медичною допомогою, а замість цього замотала тіло в рушник і згодом вивезла і викинула серед сміття в закинутій будівлі поруч з залізничним вокзалом райцентру Полонне Хмельницької області», — розповіли правоохоронці.

Згідно з результатами судово-медичної експертизи, дівчинка народилася живою і навіть зробила перший вдих.

«У судовому засіданні підсудна свою вину визнала. Їй призначили три роки позбавлення волі і взяли під варту одразу в залі суду. Вирок ще не вступив в законну силу і може бути оскаржений», — йдеться в повідомленні.