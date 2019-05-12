Поліція порушила кримінальну справу за фактом спалення авто головреда каналу ТВі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спалення автомобіля головного редактора телеканалу ТВі Володимира Єгорова.
Про це повідомив начальник Голосіївського управління поліції Києва Олег Волошин в ефірі каналу «112 Україна».
За його словами, справа порушена за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.
Волошин додав, що, згідно з попередніми висновками рятувальників, загоряння почалося всередині автомобіля.
Також читайте: У Києві вночі підпалили авто головного редактора каналу TVі (відео)
Нагадаємо, машина Єгорова згоріла у ніч на 12 травня, відновленню вона не підлягає. Журналіст упевнений, що це був підпал.
Джерело: Громадське телебачення