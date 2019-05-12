Зеленський планує розпустити Раду з допомогою Ліги Сміху

Поки новообраний президент України Володимир Зеленський позбавлений офіційних важелів влади в країні, він використовує неофіційні — свою популярність, соцмережі і Лігу Сміху.

У неділю, 12 травня, на офіційному ютюб-каналі обраного президента було опубліковано відео, де комік Руслан Ханумак з команди «Зайченя», яка виступає на шоу Ліга Сміху, звернувся до користувачів цього ресурсу з питанням — чи потрібно новому президенту розігнати Верховну Раду.

Якщо дане відео набере 1 млн переглядів (не лайків або антилайков, а тупо переглядів) — Зеленський розгляне цю петицію.

Тому, увага, якщо не хочете розпуску Ради — не дивіться це відео, якщо ж таке бажання у вас є — милості просимо:

Днями депутат від БПП, що суміщає цю посаду з обов’язками «зіркового тренера» в Команді Зе і ворога Трампа, навіть публікував проект розпуску Ради від імені Зеленського. Тому виникає резонне запитання — навіщо команді Зеленського це знадобилося, адже він і без того хоче розпустити парламент достроково?

Все це не дуже ясно, а тому, що відбувається, більше нагадує балаган або ту ж Лігу Сміху (або, на худий кінець, локалізовані серію Чорного дзеркала).

Причиною невдоволення Зеленського та Ханумака з команди «Зайченя» парламентаріями є небажання депутатів прискорити процес інавгурації нового президента. А поки цього не відбувається діючий прездиент Порошенко влаштовує своє шоу — нагороджує високими званнями скандальних персонажів і обдаровує посадами «своїх людей».