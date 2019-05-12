Бійці ВСУ пішли в наступ. Зайняли позиції біля селища, який захопили бойовики

Перед відставкою командувача ООС Сергія Наева бійці Збройних Сил України пішли в наступ і поліпшили свої позиції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Тільки вперед, ви бачите, я заряджений, адреналін в крові, мені тільки вперед!», — сказав під час бою кулеметник української армії.

Батальйон “Донбас-Україна” звільнила від окупантів майже кілометр. Комбат називає це тактичним поліпшенням розташування, а не настанням. Тепер бійці можуть контролювати позиції бойовиків з висоти, що дає їм значну перевагу.

«Сьогодні ми маємо перевагу в 59 метрів, а це 27-поверховий будинок. Тепер противнику доведеться міняти всю свою систему вогню», — сказав командир В’ячеслав Власенко.

Також бійці ВСУ вибили бойовиків з їх позицій на околиці села Калиново. За одну ніч бійці батальйону в лісосмузі влаштували укріпрайон. Проросійські війська намагалися повернути дану позицію — але безуспішно, не допомогла навіть важка артилерія.

Ноу-хау бійців батальйону “Донбас-Україна” — протитанкова ракета на дереві. Такого на цій війні журналіст Андрій Цаплієнко ще не бачив. Стрілок, наче Тарзан, криється в густій кроні і звідти б’є по ворогові.

Прохід до цього населеного пункту був одним з останніх завдань, яке виконали бійці при Наеве.