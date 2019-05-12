«Забрати громадянство»: Кондратюк пройшовся по українським гастролерам в Росії

Українські артисти, які гастролюють в Росії, повинні піддаватися санкціям у вигляді значних штрафів і втрати громадянства.

«Таке враження, що держава себе і не поважають своїх громадян. Я, наприклад, за повний розрив контактів з Росією. За введення візового режиму, за спілкування з Росією через третю країну – бажано через ту, на яку Росія має найменший вплив. Інакше – це якась гібридність. Для мене неприродно спілкуватися зі своїм ґвалтівником, для деяких українських політиків – природно. Чому? Запитайте у них», – поділився він.

Кондратюк також відповів, як бути з аудиторією артистів, які гастролюють в РФ. «А що ви можете сказати про аудиторію, яка любить співати пісні на Марсі? Нічого. Просто потрібно було вивести в нуль таке поняття, як гастролі в РФ! Гастролює – плати великі штрафи, або втрачай громадянство», – заявив він.

Він звернувся до прикладу співачки MARUV, яка перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019, однак так і не поїхала на конкурс, вибравши концерти в Росії. За словами Кондратюка, її спочатку не можна було допускати до участі.