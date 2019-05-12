У Зеленського розповіли, що буде, якщо ПриватБанк повернуть Коломойському

У разі, якщо суд вирішить повернути нині державний «ПриватБанк» його попереднього власника, олігарху Ігорю Коломойському, то Нацбанк виведе з нього вкладені кошти у розмірі 150 млрд гривень.

З-за цього в капіталі фінансової установи утворюється діра і банк доведеться прибрати з ринку, як не відповідного вимогам.

Про це заявив член «ЗеКоманды», колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, перед другим туром окружний адміністративний суд столиці визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. І навіть якщо суди вищих інстанцій підтримають це рішення, то його неможливо буде виконати.

«Немає практичного способу здійснити повну реституцію «Приватбанку» і повернути його попереднім власникам», — зазначив експерт, який курирує міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність в команді новообраного президента Володимира Зеленського.

За його словами, держава, яка раніше вклав у банк понад 150 млрд гривень, у разі відновлення майнових прав, свій внесок забере, що, автоматично, значно зменшить капітал фінансової установи.

Після цього «ПриватБанк» вже не буде відповідати вимогам регулятора і повинен бути виведений з ринку.

Навіть у разі надання відстрочки новим власникам, це навряд чи допоможе, оскільки не важко передбачити, як відреагують клієнти банку на наявності прогалини в 150 млрд.

Тому варіант з поверненням неможливий з практичної з практичної точки зору, наголосив Данилюк, зазначивши, що для більш безпечного існування банку і був обраний варіант компенсацій.

Він зазначив, що по своїй суті, компенсація колишнім власникам або ж повернення «Приватбанку» буде означати, що в Україні немає держави: то є якась бізнес-група може нав’язувати будь-які рішення, за які платники податків заплатять.

У той же час, підкреслив він, остаточне рішення все одно залишиться за судами і якщо у суду буде довіра, його рішення приймуть всі сторони.

Тому важливо, щоб у Верховному суді, де буде прийматися остаточне рішення, не було суддів з «підмоченою репутацією», зазначив член президентської команди.

Якщо ж суд, у якого немає довіри, винесе вердикт, то це стане «міною уповільненої дії», заявив Данилюк, зазначивши, що складно уявити, до яких саме наслідків це може призвести, оскільки мова йде про репутацію країни і про дуже великі гроші.

У той же час, економічний експерт вважає, що Володимир Зеленський, як президент, не повинен вникати в історію з ПриватБанком. Новообраний президент повинен думати про майбутнє, про реформу судової системи.

«Щоб реформований суд виніс справедливе рішення, яке прийме суспільство», — резюмував Олександр Данилюк.