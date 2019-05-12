На Донбасі зафіксовано десятки російських танків: що гоотують окупанти

Збройні формування Російської Федерації на окупованому Донбасі зосередили десятки одиниць танків, гаубиць та зенітних ракетних комплексів в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 4 травня на основі даних повітряного спостереження, спостерігачами виявлено 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із населеним пунктом Міусинськ.

Також представники Місії ОБСЄ виявили озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах. Зокрема, зафіксовано 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик.

Крім того, 7 травня на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували щонайменше 5 танків T-72.

Українська сторона СЦКК зазначає, що збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, відверте нехтування взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін.