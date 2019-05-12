Політолог оцінив реакцію Зеленського на «путінську паспортизацію»

Рішення Кремля спростити порядок видачі російських паспортів для жителів ОРДЛО стало, серед іншого, спробою вдарити по обраному президенту України Володимиру Зеленському.

Таку думку в інтерв’ю «Сьогодні» висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, рішення Володимира Путіна за паспортами було очікуваним.

«До видачі паспортів поступово минав. Скажімо, спочатку робилися поблажки для тих, хто отримав паспорти „ЛНР“ і „ДНР“. Після виборів в Україні у Москви виправдання, що жителі непідконтрольних Києву територій були позбавлені права голосувати, порушені їхні громадянські права. Відповідно, Росія, рухома „гуманітарними міркуваннями“, хоче повернути цим людям почуття громадянської відповідальності. Тут немає приєднання до території РФ, як це було з Кримом, Путін каже, що це територія України, а їх реальне управління Кремлем залишає за дужками», — зазначив експерт.

Дмитро Орєшкін додав, що Кремль зайняв цілком зрозумілу, цинічну і прагматичну позицію. Але рішення за паспортами переслідувало ще одну мету.

«У даній ситуації це ще й спроба вдарити по Зеленському, щоб спровокувати його на відповідні дії. Зеленський відповів віртуально дуже точно — нічого спільного у нас, крім спільного кордону. За теперішніх часів це формулювання близька до дійсності», — зазначив політолог.