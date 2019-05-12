Апаршин розкрив існування військового плану повернення Донбасу Україні

Вже п’ять років Україна бореться за повернення під контроль уряду тимчасово окупованого Донбасу, в тому числі, і військовим, і політичними методами.

У свою чергу радник новообраного українського лідера з питань оборони і безпеки Іван Апаршин заявив, що військовий спосіб вирішення питання Криму і Донбасу існує.

Однак, за його словами, він не буде пропонувати комусь проводити такого роду операцію Збройних сил України.

В інтерв’ю «Громадському» Апаршин заявив: «Будь-яке питання завжди можна вирішити військовим шляхом. Але справа в іншому – скільки така операція буде коштувати, в тому числі, людських втрат? Я, особисто, ніколи б не пішов на це. Ніколи б я не запропонував нікому провести операцію Збройних сил України та вирішити, таким чином, питання повернення анексованого Росією Кримського півострова і тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, ніколи!».