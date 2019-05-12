Порошенко підвищив у званні одіозного прокурора-корупціонера

12 травня президент України Петро Порошенко присвоїв скандальному одеському прокурору Олегу Жученко звання генерал-лейтенант.

Про це написала у Facebook одеська активістка Аліна Подолянка.

«Ця бубочка 33ьох річний генерал-лейтенант Олег Дем’янович Жученко. Головний прокурор найкорумпованішою області в Україні. Області, в який зашкалює бандитизм. Області, в якій було вчинено найбільшу кількість замахів на громадських діячів, розслідування яких цілком саботується. Так ось цього хлопчика за 3 роки на посаді головним прокурором в Одесі підвищили у званні 4 рази (!!) на 9 травня цього вінницькому хлопчикові Порошенко дав чергове звання генерал-лейтенанта. Через півроку стане генерал-полковником, через рік стане генералом Армії», — написала активістка.

За її словами, Жученко три роки тому прийшов на посаду головного прокурора Одеської області майором.

«Не заздріть. Подивіться як Петро посивів, а Олежка змужнів. Юрій Луценко, все йде як треба?» — підсумувала Подолянка свій пост зверненням до генпрокурора.