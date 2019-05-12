З’явилися фото з похорону бійця ВСУ «Скіфа», який загинув від кулі російського найманця на Донбасі

11 травня у Сєвєродонецьку Луганської області провели в останню путь українського військовослужбовця Сергія Дрогина «Скіфа».

Про це повідомляє aphareus в Twitter, публікуючи відповідні фото.

«У суботу, 11 травня, у Сєвєродонецьку Луганської області відбулося прощання з бійцем «Айдара» Сергієм Дрогиним (позивний Скіф), який загинув 7 травня в районі Південне смт Донецької області від смертельного кульового поранення, нанесеного снайпером найманців РФ. Вічна пам’ять героям!», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що Сергій Дрогин 1986 року народження. Він був жителем Сєвєродонецька Луганської області і служив у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади.