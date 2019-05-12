Віталій Портников: Зеленський опинився між Трампом і Путіним

Адвокат президента Сполучених Штатів, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані заявив про відмову від поїздки в Київ і зустрічі з новообраним президентом України, звинувативши Володимира Зеленського в наявності в його оточенні «ворогів Трампа» і корупціонерів.

Не секрет, що в оточенні Трампа були розлютовані участю українських спецслужб у викритті Пола Манафорта — і тому, що історія з так званої «амбарной книгою» Партії Регіонів призвела до дискредитації колишнього глави виборчого штабу Трампа, і тому, що це дозволило шукати нові факти щодо можливих зв’язків команди майбутнього американського президента з Москвою, і тому, що вся ця ситуація кидала тінь особисто на Трампа. Вважати, що американський президент забув цю історію після перемоги Зеленського, було б наївним Трамп не з тих, хто щось забуває. І його хороша пам’ять — одна з причин результату, отриманого Петром Порошенком на виборах президента України.

Але якщо від Порошенка Трамп навряд чи очікував підтримки в майбутньому йому боротьбі з демократами за переобрання, то від його наступника було потрібно, в першу чергу, розуміння проблем, з якими просто зобов’язаний зіткнутися Джозеф Байден у своєму прагненні поборотися за демократичну номінацію. Судячи з заяви Джуліані, такого розуміння виявлено не було. І якщо спочатку, після обрання президентом, Зеленського сприймали у Вашингтоні нехай з певними побоюваннями, але і з надією – тепер слова Джуліані свідчать про те, що залишились одні побоювання.

Залишилося тільки дізнатися, чи розуміє це сам Володимир Зеленський. У нього поки не вийшло встановити доброзичливий контакт з адміністрацією Трампа. Зате він зміг продемонструвати, що у відношенні до Путіна він може бути куди більш жорстким і глузливим, ніж його попередник. Зеленський у своїх зверненнях позиціонує себе людиною, що довели можливість зміни еліт — і закликає до таких же процесів на всьому пострадянському просторі. Знаючи, як Володимир Путін сприймає себе у владі, можна легко уявити, як він ставиться до подібних заяв. А можна і не представляти, а просто послухати, з яким жовчним сарказмом Путін тепер висловлюється про Зеленском.

Все це — дійсно експеримент, справжній експеримент! Ще недавно ми задавалися питанням, чи може людина без політичного досвіду, програми і навіть чітких обіцянок бути обраний президентом країни з 40-мільйонним населенням. Тепер ми знаємо відповідь на це питання — так, може, й з розгромним рахунком. Але тоді виникає нове, не менш цікаве питання — чи може людина, яка буде керувати країною, частина території якої окупують росіяни, а військове і фінансове виживання залежить від американців, бути одночасно ворогом Дональда Трампа і Володимира Путіна?

Думаю, у Володимира Зеленського і це вийде. Він дуже щаслива людина.