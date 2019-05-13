На Київщині чоловіка з іграшковим автоматом відібрали у підприємця двох індиків і втекли на «BMW»

На трасі «Київ-Одеса» в районі Біла Церква троє чоловіків скоїли напад на приватного підприємця та заволоділи двома тушками індиків, після чого втекли на автомобілі «BMW».

Повідомлення про злочин в поліцію надійшло від 43-річного жителя Білої Церкви. Він повідомив, що невідомі особи, погрожуючи зброєю, забрали у нього дві тушки індички на суму три тисячі гривень, коли він розвантажував товар для продажу. Постраждалий також описав прикмети нападників і вказав марку автомобіля, на якому вони зникли.

Вже через кілька хвилин оперативники зупинили машину, яка підпадала під орієнтування, в центрі міста Біла Церква. В салоні автомобіля «BMW» перебували троє зловмисників. Ними виявилися місцеві жителі 27, 28 та 42-річного віку. Старший з групи вже мав проблеми з законом.

«При огляді автомобіля співробітники поліції виявили та вилучили в якості речових доказів дві тушки індички і предмет, схожий на зброю. Як з’ясувалося, автомат, яким нападники погрожували, виявився іграшковим.

Зловмисники пояснили, що виїхали за місто сфотографуватися з іграшкою-автоматом і в цей час побачили, що розвантажують товар. Просто вони таким жорстоким способом пожартували.

Постраждалий підприємець і не підозрював, що це дитяча витівка», сприйняв це як реальну загрозу для свого життя і віддав м’ясо птиці», – йдеться в повідомленні.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження. Всі нападники затримані в порядку статті 208 КПК України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення для них підозри. Запобіжний захід обере суд.