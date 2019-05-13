Путін-школяр: у мережі з’явилося відео з винуватим лідером Кремля

У мережі з’явилося відео зустрічі російського президента Володимира Путіна і його вчительки.

Відповідне відео опублікував у Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.

«Точно? Не брешеш? Ну я рада!»: Путін і шкільна вчителька Віра Гуревич», — написав Смирнов.

На відео видно, як літня вчителька підійшла до російського лідера і поплескавши по плечу з докором запитала: «Точно не брешеш?», на що Путін з винуватим обличчям їй сказав: «Ні».

Під відео з’явилися саркастичні коментарі користувачів мережі.

«Зі шкільної лави значить брехав?», «Так бреше. І потім це не Путін», «бреше канеш, але грамотно)», «Бреше постійно», «навіть вона в курсі, що він постійно бреше..», «Вона навчила його науці бути ху*лом, або він сам?», — в такому дусі пишуть коментатори.

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) 12 травня 2019 р.