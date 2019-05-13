У Франції в результаті стрілянини постраждало 6 осіб

У Франції на вулиці сталася стрілянина

Повідомляється, що стрілянина почалася в будівлі громадської організації на Авеню де ла Пасив, але незабаром продовжилася на вулиці.

В результаті стрілянини 6 осіб були доставлені в лікарню. П’ятеро поранених отримали поранення руки і ноги і незабаром, після отримання медичної допомоги були відпущені додому.

Правоохоронці почали розслідування у справі і було затримано кілька осіб. Також у прокуратурі розповіли, що в даний час обставини стрілянини не встановлені.