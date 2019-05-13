У Канаді з-за вимираючих косаток ввели обмеження руху кораблів

На узбережжі провінції Британська Колумбія залишилося 75 особин цих ссавців, які знаходяться на межі зникнення.



Влада Канади ввели обмеження руху кораблів в одній з провінцій, де мешкають останні кілька десятків особин косаток.

На узбережжі Британської Колумбії в Канаді кораблі повинні триматися на відстані 400 метрів від косаток, які там мешкають.

На узбережжі провінції Британська Колумбія залишилося 75 особин цих ссавців, які знаходяться на межі зникнення.

Обмеження руху кораблів вступить в силу з червня 2019 року. Комерційні компанії, які виконують спостереження за косатками, тепер повинні будуть отримувати дозвіл на це і зможуть підходити до тварин не ближче, ніж на 200 метрів.

“Ми знаходимося на роздоріжжі. Вплив змін клімату і втрата мешканців, які пов’язані з активністю людини за останні кілька десятків років, призвели до деградації екосистеми як у Канаді, так і по всьому світу”, – каже міністр рибальства, океанів і берегової охорони Канади Джонатан Уілкінсон.

Влада також просять вимикати локатори на суднах, коли вони не використовуються, і пересуватися повільно в кілометровій зоні від косаток.