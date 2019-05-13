У Литві перший тур президентських виборів завершився з несподіваним результатом

Кандидат, якому соцопитування пророкували перемогу – лише третій

У Литві завершився перший тур президентських виборів.

За попередніми даними, опублікованими литовським Центрвиборчкомом, лідирує в гонці незалежний кандидат Гитанис Науседа – 30.85% від тих, хто проголосував, або 15.76% від усіх виборців.

На другому місці – діючий прем’єр–міністр Саулюс Сквернялис, отримав 27.64% голосів виборців (14.11% від загального числа виборців в Литві).

За даними литовського ЦВК, явка на виборах склала 51.07 %.

Як повідомлялося, напередодні голосування, за даними соцопитувань, пройти у другий тур виборів мали шанси троє кандидатів. Крім Науседи і Сквернялиса великі шанси мала також Інгріда Шимоне. Причому вона лідирувала за соцопитуваннями. Однак ході голосування Шимоне набрала лише 22.19% голосів.

Нагадаємо, нинішнього президента Литви Далю Грібаускайте в 2015 році Інститут світової політики визнав найкращим лобістом України у світі.